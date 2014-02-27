«Киевавтодор» отчитался о ремонте дорог с начала года

С начала года бригады «Киевавтодора» ликвидировали ямочность на столичных дорогах на площади более 7,125 тыс. кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

Как отмечается, погодные условия способствуют продолжению работ дорожными бригадами КП ДЭУ районов.

Так, в течение вторника, 25 февраля, фактический объем выполненных работ составил около 910 кв. м.

В частности, в Голосеевском районе работы проводились на таких участках: Одесская и Голосеевская площади, просп. 40-летия Октября, Глушкова, Краснозвездный и др.

В Деснянском районе ямочность ликвидировали по таким адресам: ул. Милославская, просп. Маяковского, ул. Бальзака, Радунская, Сабурова и другим.

В Подольском районе работы проводились на улицах: В. Порика, Свободы, Газопроводной, Вышгородской, Фрунзе и др.

В Шевченковском районе ямочность ликвидировали на улицах Мельникова, Е. Телиги, Щусева, Тургеневской, бульв. Шевченко и других.

В среду, 26 февраля, дорожники провели ряд подготовительных работ на улицах Киева. Согласно рабочим планам КП ДЭУ районов, сегодня аварийно-опасную ямочность планируют ликвидировать на площади около 700 кв. м.

Работники предприятия «Киевавтодормост» также продолжают ликвидацию ямочности на ряде путепроводов и мостов.

Повреждения дорожного покрытия ликвидируются в наиболее проблемных местах, для чего используется преимущественно литой асфальтобетон. Кроме того, проводятся работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия в местах аварийных разрытий.