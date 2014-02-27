С 25 февраля приостановлено движение автобусов из Минска в Киев.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее сообщение размещено на сайте госпредприятия «Минсктранс».

В частности, приостановлено движение автобусов по маршруту Минск - Киев (Очаков) отправлением из Минска от автовокзала «Центральный» в 18.30, от автовокзала «Восточный» в 18.50 по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям (из Чернигова в 23.50 по средам, пятницам, субботам, воскресеньям, понедельникам), а также пятничные рейсы Минск - Киев отправлением из Минска от автовокзала «Центральный» в 23.20, от автовокзала «Восточный» в 23.45 (из Чернигова в 16.10 по субботам).

19 февраля рейсы из Беларуси в Киев и некоторые другие украинские города были приостановлены в связи с неспокойной ситуацией в Украине. Путь следования автобусов Минск - Киев был сокращен до Чернигова.