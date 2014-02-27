"Укрзализныця" к лету планирует реконструировать 355 км путей

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), в рамках подготовки путевого хозяйства к летнему сезону, планирует реконструировать и отремонтировать 355 км железнодорожных путей, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, работники путевого хозяйства планируют до конца мая реконструировать 140 км пути, капитально отремонтировать 85 км, а также выполнить средний ремонт 130 км пути.

Кроме того, на железных дорогах страны планируется заменить 75 комплектов стрелочных переводов новыми на железобетонных брусьях.

Согласно сообщению, основной объем работ начнется уже в апреле, а в настоящее время на железных дорогах страны согласовываются и отрабатываются графики на предоставление так называемых «окон» для выполнения ремонтно-путевых работ.

Кроме того, план 2014 года предусматривает осуществление капремонта искусственных сооружений и земляного полотна. В частности, будут выполнены работы по замене железобетонных пролетных строений мостов, проложены погонные плиты безбалластного мостового полотна, мостовые спецшпалы и покраска мостов.

Также работники ж/д отрасли планируют к началу сезона выполнить средний и текущий ремонт 554 путевых машин.

"Весь объем ремонта выполняется на путевых ремонтно-механических заводах железных дорог и производственных базах структурных подразделений", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в 2014 году планирует модернизировать и капитально отремонтировать 667,1 км пути на сумму 1,74 млрд грн, в частности, капитально отремонтировать 341,4 км пути на сумму 542,2 млн грн, а также увеличить объемы модернизации пути с укладкой удлиненных рельсов без стыков по сравнению с 2013 годом на 18% - до 325,7 км на сумму 1,2 млрд грн.

Железные дороги также намерены в 2014 году выполнить средний ремонт 571,3 км пути, комплексно-оздоровительный - 365 км, а также реконструировать 155 комплектов стрелочных переводов, заменить 115 таких комплектов новыми и 223 единицы старопригодными, выполнить средний ремонт 422 комплектов.

Фактическая стоимость модернизации 1 км верхней конструкции пути в 2013 году составила 3,8 млн грн, а ориентировочная стоимость строительства 1 км железнодорожных путей составляет 10 млн грн. При этом общая стоимость ремонта верхнего строения пути, в частности, рельс и шпал, достигает 6,2 млрд грн ежегодно, а необходимая годовая сумма на содержание инженерных сооружений - около 470 млн грн.

Справка УНИАН. Эксплуатационная протяженность главных железнодорожных путей Украины составляет 21 640,4 км, из них 74% - бесстыковые пути.

Всего на железных дорогах Украины находится 19 407 инженерных сооружений, из которых 7 813 мостов, 101 автопутепровод, 44 железнодорожных тоннеля, 10 948 водопропускных труб.