Поезда в крымском направлении курсируют в штатном режиме

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Приднепровской железной дороги.

Согласно сообщению, вокзально-станционная инфраструктура магистрали также функционирует в обычном режиме.

"Ситуация нормальная. Мы работаем на всех дирекциях, то есть это Запорожская, Днепропетровская области и Крым, в штатном режиме. Поезда идут по графику, вокзалы все открыты, принимают поезда, отправляют, продают билеты, оказывают пассажирам услуги, то же самое и станции: принимают грузовые вагоны, нагружают, отправляют, то есть осуществляют грузовую работу. Мы работаем в штатном режиме", - подчеркнули в пресс-службе.

В частности, в пресс-службе уточнили, что в направлении Симферополя, Севастополя, Керчи, Феодосии и других городов нет никаких отмен и задержек в движении поездов.

"Никаких отмен, никаких задержек, никаких чрезвычайных ситуаций нет, все в рабочем режиме", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 февраля неизвестные с оружием захватили здания Верховного совета автономии и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя. По факту захвата данных зданий Прокуратура Крыма открыла производство по статье "теракт".

По информации пресс-секретаря аэропорта Игоря Стратилати, в ночь на пятницу, 28 февраля на территорию международного аэропорта "Симферополь" ворвались около 50 лиц с российскими флагами, которые попробовали захватить здание, решив, что там якобы высадился "украинский десант", однако позже покинули территорию аэропорта.

В свою очередь в аэропорте "Симферополь" сообщили о том, что предприятие полностью функционирует в штатном режиме.

В аэропорту Бельбек под Севастополем в настоящее время находятся более 300 военных с автоматами. Аэропорт не работает. В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков расценивает как вооруженное вторжение России и оккупацию блокирование работы аэропорта Бельбек и нахождение людей с автоматами в аэропорту "Симферополь".

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