Россия приостановила переговоры с Украиной по Керченскому мосту

Минтранс России в настоящее время не ведет переговоров с Украиной по реализации инфраструктурных проектов, в частности по проекту строительства моста через Керченский пролив. Об этом в кулуарах Красноярского экономического форума ИТАР-ТАСС сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"По понятным причинам конкретные переговоры сейчас не ведутся. Хотя мы до недавнего времени активно работали с прежним составом правительства Украины по вопросу строительства Керченского моста и двигались строго в графике поручения президента. Надеемся, ситуация стабилизируется и мы продолжим все эти проекты", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в конце января утвердил подписанное 17 декабря 2013 года в Москве соглашение с правительством Российской Федерации о совместных действиях по организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

Соглашения о совместных действиях по организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив было достигнуто по итогам 6 заседания Российско-украинской межгосударственной комиссии.

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По подсчетам Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины, приблизительная стоимость строительства транспортного перехода через Керченский пролив составит от 1,5 до 3 млрд долл.

Согласно сообщению, строительство продлится от 4 до 5 лет. Окупится переход ориентировочно за 5-10 лет. Предполагается софинансирование сторон на паритетных началах, для чего планируется создание совместного российско-украинского предприятия.



