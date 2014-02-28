Автодилеры приостанавливают продажу машин из-за девальвации

Неопределенность на валютном рынке вчера заставила приостановить продажи некоторых автоимпортеров. Как заявил вчера региональный директор "Атлант-М Юг" (дилер Renault) Александр Дмитерчук компания получила уведомление от импортера о приостановки продаж. По его словам, решение принято пока на один день, что будет дальше не понятно. Генеральный директор ООО "Еврокар" (ТМ Skoda) Марина Яковлева также говорит, что из-за колебания курса компании пришлось приостановить продажи конечным потребителям, кроме тех, перед которыми существуют обязательства, пишет "Коммерсант-Украина".

По словам директора по маркетингу группы АИС Сергея Боровика, импортеры определенных брендов прислали письмо с просьбой ограничить продажи, так как поставку автомобилей они не гарантируют. В АИС говорят, что в их компании тренд на приостановку продаж не затронул бренды Geely, SsangYong и MG. В то же время участники рынка отмечают, что автомобили, выкупленные их дилерами, будут продаваться и дальше.

Генеральный директор компании "ABT Бавария" (официальный импортер BMW, MINI в Украине) Александр Тимофеев говорит, что компания продолжает реализацию, но клиентов становится все меньше и меньше. Кроме того, компании несут затраты, связанные с замедлением перемещения денег от продавца к импортеру, которому необходимо закупить валюту, сетует руководитель отдела продаж легковых автомобилей Volkswagen компании "Порше Украина" Сергей Носенко.

Как сообщал УНИАН, продажи новых автомобилей в Украине в январе 2014 года увеличились по сравнению с январем 2013 года на 4,29% - до 10,95 тыс. штук.