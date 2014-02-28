На железных дорогах Украины непроизводственный травматизм сократился на 21,5%

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

В частности, за указанный период ведомство зафиксировало 37 случаев травм со смертельным исходом, что на один случай меньше января 2013 года.

Согласно сообщению, наиболее распространенными нарушениями, несущими угрозу жизни и здоровью граждан, является переход путей в неустановленных местах, нахождение на достаточно близком расстоянии к пути или платформе во время прохождения поезда, пользование мобильными телефонами и наушниками при пересечении путей, а также неадекватное поведение людей, в частности пребывающих в состоянии алкогольного опьянения.

Пресс-служба также приводит факты незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта в феврале этого года.

Так, 17 февраля на станции Карловка Южной магистрали 16-летний парень получил поражение электрическим током, когда пытался совершить попытку спуститься вниз с крыши вагона. С многочисленными ожогами 2-3 степени подросток был госпитализирован в реанимационное отделение.

18 февраля на станции Киверцы Львовской железной дороги, где при осмотре вагонов на крыше одного из них был обнаружен ученик третьего класса, пораженный током контактной сети. Потерпевший был доставлен в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.

21 февраля на остановочной платформе перегона «Рудня - Почаевская - Радивилов» Львовской железной дороги электропоезд сообщением Здолбунов - Львов совершил вынужденную остановку из-за нахождения постороннего лица на крыше вагона. Благодаря оперативному реагированию работников железной дороги было снято напряжение контактной сети нечетного пути, однако человек получил ожоги 2-й степени. В результате этого происшествия электропоезд был задержан в пути на 2,5 часа, а также были задержаны от трех до семи часов еще двадцать поездов, проходящих через эту станцию.

"Во избежание человеческих трагедий "Укрзализныця" просит пассажиров и всех, кто находится вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, строго соблюдать правила поведения граждан на железнодорожном транспорте и ответственно относиться к собственной жизни и безопасности движения поездов", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2013 году количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных путях и переездах увеличилось по сравнению с 2012 годом на 4,5% - до 93 случаев, из них 83 происшествия произошли на переездах, 10 - на путях вне переездов, в результате чего погибли 23 человека и 27 были травмированы.

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