Украина за год импортировала автотранспорта почти на 4 млрд долл.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей "Укравтопром".

Согласно сообщению, всего в Украину было ввезено 301,956 тыс. автомобилей. Доля автотранспорта в общем объеме импорта товаров составила 5%. Сравнительные данные за 2012 года при этом не приводятся.

"Наибольшую часть автоимпорта традиционно занимают легковые автомобили. Ввоз 173,249 тыс. легковых авто был оценен таможней в 3 млрд долл.", - говорится в сообщении.

Поставки легковых автомобилей в Украину осуществлялись из 64 стран мира.

При этом более 55% импортных легковых автомобилей было завезено из 5 стран.

Так, лидером по поставкам в Украину в 2013 году стала Япония.

Объем импорта из Японии составил 22,221 тыс. автомобилей на сумму 581,4 млн долл.

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Второе место по объему импорта заняла Российская Федерация - 22,192 тыс. автомобилей на сумму 221,4 млн долл.

Германия по объемам поставок заняла третье место с результатом в 21,281 тыс. автомобилей на сумму 510,2 млн долл.

В то же время объем импорта из Китая на украинский рынок в 2013 году составил 19,089 тыс. автомобилей на сумму 86,9 млн долл. Импорт автомобилей из Южной Кореи составил 11,592 тыс. автомобилей на 190,1 млн долл.

При этом в ассоциации отмечают, что поставки новых легковых автомобилей доминируют в общих объемах импорта автомобилей. В 2013 году в Украину было ввезено 164,409 тыс. новых легковых авто на сумму 2,9 млрд долл. Импорт б/у легковых автомобилей составил 8,840 тыс. автомобилей на сумму 85 млн долл.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» была создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых - ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - «ЗАЗ», «ЛАЗ», «АвтоКрАЗ» и др. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.

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