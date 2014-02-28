Украина за год импортировала автотранспорта почти на 4 млрд долл.
Объем импорта автотранспортных средств в Украину по итогам 2013 года составил 3,9 млрд долларов.
Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей "Укравтопром".
Согласно сообщению, всего в Украину было ввезено 301,956 тыс. автомобилей. Доля автотранспорта в общем объеме импорта товаров составила 5%. Сравнительные данные за 2012 года при этом не приводятся.
"Наибольшую часть автоимпорта традиционно занимают легковые автомобили. Ввоз 173,249 тыс. легковых авто был оценен таможней в 3 млрд долл.", - говорится в сообщении.
Поставки легковых автомобилей в Украину осуществлялись из 64 стран мира.
При этом более 55% импортных легковых автомобилей было завезено из 5 стран.
Так, лидером по поставкам в Украину в 2013 году стала Япония.
Объем импорта из Японии составил 22,221 тыс. автомобилей на сумму 581,4 млн долл.
Читайте такжеПродажи новых автомобилей в Украине за месяц выросли на 4,3%
Второе место по объему импорта заняла Российская Федерация - 22,192 тыс. автомобилей на сумму 221,4 млн долл.
Германия по объемам поставок заняла третье место с результатом в 21,281 тыс. автомобилей на сумму 510,2 млн долл.
В то же время объем импорта из Китая на украинский рынок в 2013 году составил 19,089 тыс. автомобилей на сумму 86,9 млн долл. Импорт автомобилей из Южной Кореи составил 11,592 тыс. автомобилей на 190,1 млн долл.
При этом в ассоциации отмечают, что поставки новых легковых автомобилей доминируют в общих объемах импорта автомобилей. В 2013 году в Украину было ввезено 164,409 тыс. новых легковых авто на сумму 2,9 млрд долл. Импорт б/у легковых автомобилей составил 8,840 тыс. автомобилей на сумму 85 млн долл.
Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» была создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых - ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - «ЗАЗ», «ЛАЗ», «АвтоКрАЗ» и др. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.
Читайте такжеВ Европе выросли продажи коммерческих автомобилей