Поезда в крымском направлении курсируют согласно графику

По состоянию на 11:00 3 марта 2014 года все поезда в крымском направлении и по полуострову курсируют по заданным маршрутам без сбоев согласно установленному графику движения, сообщили УНИАН в пресс-службе Приднепровской железной дороги.

"Приднепровская железная дорога по состоянию на 11:00 3 марта работает в штатном режиме, то есть принимаем, отправляем, продаем билеты в обычном режиме. Поезда отправляются без задержек и без изменений в графике, в частности поезда в крымском направлении", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, по информации пресс-службы, вокзально-станционная инфраструктура магистрали также функционирует в обычном режиме.

Как сообщал УНИАН, здания Совмина и Верховной Рады Крыма рано утром 27 февраля захватили неизвестные. Прокуратура открыла уголовное производство по статье «теракт».

Позже 27 февраля парламент Крыма на внеочередной сессии, при участии незначительного количества депутатов, отправил в отставку Совмин Анатолия Могилева и назначил новым премьером АРК лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова.

1 марта исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов издал указ о незаконности избрания Аксенова председателем Совета министров Автономной Республики Крым.

1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Президента России Путина о введении войск в Украину.

На протяжении суток в Крыму продолжались тотальные нападения российских военнослужащих на подразделения Государственной пограничной службы Украины.

2 марта российские военные, используя светошумовые гранаты, захватили почти все здания и строения украинской войсковой части № 4515 в крымском Бельбеке.