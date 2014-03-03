Поезда в одесском направлении задерживались из-за схождения с рельсов грузового вагона

На железнодорожном перегоне Буялык - Черноморская участка Колосовка - Одесса Одесской железной дороги из-за схождения вагона грузового поезда 2 марта 2014 года были задержаны пассажирские и грузовые поезда в одесском направлении более чем на час, сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской железной дороги.

"2 марта 2014 года во время следования грузового поезда №1619 из 54 загруженных железорудным концентратом полувагонов около 00:58 на перегоне Буялык - Черноморская произошел случай схождения

22 вагона грузового поезда. Схождение вагона создало негабарит при следовании пассажирского поезда №310 сообщением Одесса - Симферополь. Вследствие схода повреждено 500 м пути. В этом поезде было 210 пассажиров - никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в ходе служебного расследования установлено, что причиной схождения вагона с рельсов стал излом боковой рамы тележки вагона, изготовленной в мае 2012 года компанией "Трансмаш" (г. Днепропетровск), специализирующейся на ремонте и техническом обслуживании железнодорожного подвижного состава, при этом вины Одесской магистрали нет.

Вместе с тем, пассажирский поезд по маршруту Одесса - Симферополь в 3:36 был выведен на станцию ​​Буялык для осмотра и в 04:30 отправлен на станцию ​​Колосовка для пересадки пассажиров в другой подвижной состав.

По данным пресс-службы, в связи с данным инцидентом возникли задержки в движении пассажирских и пригородных поездов более чем на час, в частности поездов № 309 Симферополь - Одесса, № 6411 Помошная - Одесса, № 317 Запорожье - Одесса, № 6403 Колосовка - Одесса, № 59 Харьков - Одесса и другие, а поезд № 63 сообщением Днепропетровск - Одесса изменил маршрут следования и проследовал через станцию ​​Котовск.

Также сообщается, что для ликвидации последствий схода грузового поезда был задействован восстановительный поезд ОЖД, а полностью ликвидировать последствия происшествия удалось в 17:00. Остальные поезда южных маршрутов курсируют по графику.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.