Россия вдруг дала старт строительству моста через Керченский пролив
Для строительства моста через Керченский пролив создана отдельная структура.
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев дал старт строительству моста через Керченский пролив. Об этом сообщает РИА Новости.
На совещании с вице-премьерами Медведев сообщил, что подписал распоряжение о создании дочерней структуры госкомпании «Росавтодор», которая будет выступать заказчиком строительства.
«Украина была, есть и будет для нас очень важным торгово-экономическим партнером. Мы внимательно следим за тем, как ситуация развивается, но у нас есть решения, которые носят обязывающий характер, в частности документы, которые были подписаны в декабре прошлого года, которые никем не изменялись и не отменялись», — заявил Медведев.
28 февраля 2014 года министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что в связи с ситуацией на Украине переговоры по строительству моста приостановлены до стабилизации обстановки.
В декабре 2013-го и январе 2014-го Россия и Украина договорились о строительстве моста через Керченский пролив. Мост должен сократить путь из Херсона в Новороссийск на 450 километров. Стоимость проекта оценивалась в 24 миллиарда рублей (в ценах 2010 года).
1 марта президент России Владимир Путин получил от Совета Федерации разрешение на ввод войск на территорию Украины. Москва отказывается признать легитимными новые власти Украины.