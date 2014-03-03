Россия вдруг дала старт строительству моста через Керченский пролив

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев дал старт строительству моста через Керченский пролив. Об этом сообщает РИА Новости.

На совещании с вице-премьерами Медведев сообщил, что подписал распоряжение о создании дочерней структуры госкомпании «Росавтодор», которая будет выступать заказчиком строительства.

«Украина была, есть и будет для нас очень важным торгово-экономическим партнером. Мы внимательно следим за тем, как ситуация развивается, но у нас есть решения, которые носят обязывающий характер, в частности документы, которые были подписаны в декабре прошлого года, которые никем не изменялись и не отменялись», — заявил Медведев.

28 февраля 2014 года министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что в связи с ситуацией на Украине переговоры по строительству моста приостановлены до стабилизации обстановки.

В декабре 2013-го и январе 2014-го Россия и Украина договорились о строительстве моста через Керченский пролив. Мост должен сократить путь из Херсона в Новороссийск на 450 километров. Стоимость проекта оценивалась в 24 миллиарда рублей (в ценах 2010 года).

1 марта президент России Владимир Путин получил от Совета Федерации разрешение на ввод войск на территорию Украины. Москва отказывается признать легитимными новые власти Украины.