Железные дороги в феврале увеличили среднесуточный пробег локомотивов на 2%

Железные дороги Украины в феврале 2014 года увеличили среднесуточный пробег локомотивов по сравнению с аналогичным месяцем 2013 года на 1,9% - до 524 км, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Согласно сообщению, среднесуточный пробег локомотивов за указанный период превысил плановый показатель на 4,2%.

Среднесуточная продуктивность локомотивного парка за указанный период выросла к плановому показателю на 1,3% - до 1,5 млн т/км брутто.

Средний вес грузового поезда в феврале составил 3422 тонн, что на 0,6% больше плана.

Оборот грузового вагона за отчетный период составил 8,56 суток, в частности, нагруженного - 3,79 суток, что на 5,8% больше планового задания.

По данным пресс-службы, среднесуточный прием вагонов в феврале составил 5648 вагонов, что на 0,7% больше плана, в том числе нагруженных -3120 вагонов в сутки, что на 0,6% больше планового задания. Кроме того, в сутки на железных дорогах страны принималось 2528 порожних вагонов, что на 0,7% больше плана. Сдача вагонов - 5732 единицы в сутки, что на 2,2% больше планового показателя, из них нагруженных - 3283 вагона, что на 16,8% больше плана.

Эксплуатационный грузооборот локомотивов в феврале составил 27,7 млрд т/км брутто, что на 1,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Общий эксплуатационный грузооборот локомотивов составил 16,4 млрд т/км нетто, транзитные перевозки - 2,7 млрд т/км.

Как сообщал УНИАН, среднесуточный пробег локомотива в 2013 году увеличился по сравнению с 2012 годом на 3,5% - до 497 км, что на 4% больше плана.

Среднесуточная продуктивность локомотивного парка выросла к плановому показателю и показателю 2012 года на 3,3% и на 3,6% соответственно - до 1,424 млн т/км брутто. "Укрзализныця" в 2013 году отправила по расписанию 100% грузовых поездов и 99,4% пассажирских, по графику проследовали 98,8% грузовых поездов и 97,6% пассажирских поездов.

«Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн и перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

Ведомство в 2014 году планирует увеличить пассажироперевозки во всех видах сообщений на 0,5% - до 485,269 млн, а грузоперевозки - на 1,2% - до 447,006 млн тонн.