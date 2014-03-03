Железные дороги увеличили перевозку угля

Объем каменного угля, отгруженного и перевезенного железнодорожным транспортом Украины в январе-феврале 2014 года, увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1% - до 16,4 млн тонн с 15,9 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Согласно сообщению, за указанный период в перевозках данного вида грузов железные дороги страны задействовали около 240 тыс. вагонов, что на 3,3% больше аналогичного периода 2013 года.

Пи этом ежесуточная погрузка в январе-феврале текущего года составила 264,3 тыс. тонн (3869 вагонов).

В частности, на экспорт было отправлено 1,16 млн тонн угля (17 тыс. вагонов), а на внутренний рынок - 15,2 млн тонн (222,9 тыс. вагонов).

По данным пресс-службы, наибольший объем каменного угля был погружен на Донецкой железной дороге - 13,2 млн тонн (192 тыс. вагонов). Далее следуют Приднепровская и Одесская железные дороги - 2,6 млн тонн и 300 тыс. тонн соответственно.

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Как сообщал УНИАН, объем грузов, отгруженных и перевезенных железными дорогами страны в январе 2014 года, составил 32,68 млн тонн, что на 1,35% больше, чем за аналогичный период 2013 года.

«Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн и перевозку пассажиров на 0,4% - до 483,3 млн человек.

Ведомство планирует в 2014 году увеличить перевозку грузов на 1,2% - до 447 млн тонн грузов.