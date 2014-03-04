Донецкая железная дорога увеличила грузоперевозки на 8%

Донецкая железная дорога (ДЖД) в феврале 2014 года увеличила грузоперевозки по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 8% - до 9,996 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, грузоперевозки ДЖД за указанный период составили 37,6% от общего объема перевозок железных дорог Украины.

Среднесуточная погрузка составила 357 тыс. тонн.

По данным пресс-службы, в феврале этого года на ДЖД отмечается рост объемов перевозок следующих номенклатур грузов: каменного угля - на 4,2% - до 6,25 млн тонн, черных металлов - на 16,4% - до 1,31 млн тонн, флюсов - на 1,2% - до 749,73 тыс. тонн.

Средний вес грузового поезда составил 3410 тонн, средняя техническая скорость - 39,6 км/ч, оборот местного вагона - 3,48 суток.

"Донецкая железная дорога работает стабильно и полностью выполняет заявки грузоотправителей, своевременно предоставляя подвижной состав, а также готова к повышенным объемам перевозок", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога в январе 2014 года увеличила объем грузоперевозок по сравнению с аналогичным месяцем 2013 года на 5,2% - до 10,63 млн тонн.

ДЖД в 2013 году сократила грузоперевозки по сравнению с 2012 годом на 2,2% - до 139 млн тонн, что составило 36,8% от общего объема перевозок железных дорог Украины.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км - около 13% общей длины железных дорог Украины.