Железные дороги увеличили среднесуточную погрузку на 9,4%

Железные дороги Украины в феврале 2014 года увеличили среднесуточную погрузку грузов по сравнению с январем текущего года на 9,4% - до 950,5 тыс. тонн с 869 тыс. тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, среднесуточное количество груженых вагонов за отчетный период составило 14,8 тыс. вагонов, что на 9,2% больше показателя января этого года.

Пассажирооборот за указанный период составил 2,85 млрд пасс./км.

По данным пресс-службы, в феврале "Укрзализныця" отправила по расписанию 100% грузовых поездов, и 99% поездов последовало по графику. Среди пассажирских составов последовало по расписанию 96% дальних и 99,5% пригородных поездов.

Как сообщал УНИАН, общий эксплуатационный грузооборот локомотивов в феврале 2014 года составил 16,4 млрд т/км нетто, транзитные перевозки - 2,7 млрд т/км.

Среднесуточный пробег локомотивов в феврале увеличился по сравнению с аналогичным месяцем 2013 года на 1,9% - до 524 км.

Оборот грузового вагона в феврале составил 8,56 суток, в частности, нагруженного - 3,79 суток, что на 5,8% больше планового задания.

"Укрзализныця" в 2013 году отправила по расписанию 100% грузовых поездов и 99,4% пассажирских, по графику проследовали 98,8% грузовых поездов и 97,6% пассажирских поездов.

Железные дороги Украины в 2013 году сократили перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн и перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

Ведомство в 2014 году планирует увеличить пассажироперевозки во всех видах сообщений на 0,5% - до 485,269 млн, а грузоперевозки - на 1,2% - до 447,006 млн тонн.