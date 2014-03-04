Морские порты Украины за 2 месяца переработали 22,7 млн тонн грузов

В частности, за отчетный период государственные стивидоры переработали 6,53 млн тонн, что составило 29% от общего объема грузопереработки, частные стивидоры через все причалы – 16,17 млн тонн - 71% от общего объема, в том числе, частными стивидорами через причалы Администрации морских портов Украины (АМПУ) было перевалено 8,52 млн тонн грузов - 38% от общего объема.

Согласно сообщению, объем переработки импортных грузов в портах за указанный период сократился по сравнению с январем-февралем прошлого года на 22% - до 2,26 млн тонн, тогда как объем переработки экспортных грузов увеличился на 7,4% - до 16,4 млн тонн.

Перевалка транзитных грузов сократилась на 9,4% - до 4,57 млн тонн, а перевалка грузов во внутреннем сообщении также сократилась - на 69,6% - до 61 тыс. тонн.

Кроме того, перевалка контейнеров в морских портах Украины в январе-феврале текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 1,9% - до 115 133 TEU (1 TEU - Twenty foot Equivalent Unit - эквивалент двадцатифутового контейнера - длиной 6,1 м и шириной 2,44 м).

Как сообщал УНИАН, все морские порты Украины в январе 2014 года сократили объемы грузопереработки по сравнению с январем 2013 года на 9% - до 10,7 млн тонн.

Морские порты Украины в 2013 году сократили объемы грузопереработки по сравнению с 2012 годом на 2% - до 147,9 млн тонн.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 18 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Ильичевский, Белгород-Днестровский порты и порт «Южный», в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и специализированный морской порт «Октябрьск». Порты Крымского региона – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский. Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе - Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три - Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона - Херсонский и Скадовский.

Администрация морских портов Украины начала свою работу 13 июня 2013 года, объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества.