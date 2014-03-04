Движение поездов в крымском направлении осуществляется в обычном режиме

"Приднепровская железная дорога работает в штатном режиме, в первую очередь, в обычном режиме осуществляется движение поездов в крымском направлении. Мы работаем, возим грузы, перевозим пассажиров в пригороде, в дальнем сообщении, вокзальная инфраструктура работает, принимаем к отправке грузы, подаем вагоны, то есть работаем в штатном режиме. По графику все поезда ходят", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что в Крым и обратно ежедневно курсируют по графику около 40 пассажирских поездов.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России «исходя из интересов и безопасности жизни граждан РФ» единодушно принял предложение Президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом с 27 февраля вооруженные формирования без опознавательных знаков блокируют и захватывают военные и государственные объекты в Крыму. Крымские власти признают, что эти захватчики – российские военные.

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