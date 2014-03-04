Продажи автомобилей в Украине за год могут снизиться на 25% - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

"По пессимистичному прогнозу, если не отменят спецпошлины и утилизационный сбор, падение объема продаж может достичь 25%", - считает Назаренко.

Вместе с тем, он также назвал оптимистичный прогноз, согласно которому, в случае отмены спецпошлины и утилизационного сбора падение по итогам года может составить 3-4%.

Читайте такжеУкраина за год импортировала автотранспорта почти на 4 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, согласно анализу рынка, составленному международным автомобильным холдингом "Атлант-М", объем автомобильного рынка новых иномарок в Украине может в этом году сократиться на 10-40% из-за сложившейся в стране ситуации.

По данным информационно-аналитической группы Auto-Consulting, продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2013 году сократились по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 7,4% - до 201,566 тыс.

По данным ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», продажи новых автомобилей всех типов в Украине в январе 2014 года по сравнению с январем прошлого года сократились на 2% - до 12,9 тыс. штук.

14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин сроком на три года на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.