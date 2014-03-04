Продажи автомобилей в Украине сократились на 28%

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".

"Такое падение было сформировано снижением продаж в коммерческом и автобусном сегментах авторынка, где спрос на транспорт снизился на 76% и 29% соответственно. В то же время продажи легковых автомобилей за январь-февраль увеличились на 5%", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, продажи автомобилей в феврале текущего года также сократились по сравнению с февралем прошлого года - на 24%, до 18,288 тыс. единиц. Из них продажи легковых автомобилей за указанный период составили 15,625 тыс. единиц, что на 11% больше февраля прошлого года.

При этом продажи новых автомобилей за указанный период составили 89% от общего показателя.

Также сообщается, что продажи коммерческих автомобилей в феврале сократились по сравнению с февралем прошлого года почти в 4 раза - до 2,454 тыс. единиц.

Продажи автобусов в феврале сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37% - до 209 единиц.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине по итогам 2013 года сократились на 7,4% по сравнению с 2012 годом - до 201,566 тыс. единиц.

По данным информационно-аналитической группы Auto-Consulting, продажи новых автомобилей в Украине в январе 2014 года увеличились по сравнению с январем 2013 года на 4,29% - до 10,95 тыс. штук.

Автомобильный рынок Украины, включая объем регистраций сделок с легковыми и коммерческими автомобилями, в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократился на 4,5% - до 347 тыс. единиц.

Читайте такжеПродажи автомобилей в Украине за год могут снизиться на 25% - эксперт