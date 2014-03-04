Во Львове к годовщине со дня рождения Тараса Шевченко пустят ретро-поезд

Во Львове 5 марта 2014 года, к 200-летию со дня рождения выдающегося украинского поэта и писателя Тараса Шевченко, будет курсировать экскурсионный ретро-поезд, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

«Гостей и жителей Львова приглашают в путешествие ретро-поездом. Это событие посвящено 200-летию со дня рождения Т. Шевченко. Паровоз Л-3535 с двумя пассажирскими вагонами отправится в путешествие 5 марта в 10:00 со станции Львов-Главный», - говорится в сообщении.

Ретро-поезд будет курсировать по следующему маршруту: главный железнодорожный вокзал - станция Подзамче - парк «Знесенье» - станция Лычаков - парк «Знесенье» - станция Подзамче.

Поезд отправится со станции Львов-Главный в 10:00, завершит экскурсионную прогулку на станции Подзамче в 13:06 и вернется обратно в 13:36.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Львовской железной дороги, данное мероприятие инициирует Львовский городской совет, а Львовская магистраль предоставит подвижной состав.

"Как информирует Львовский городской совет, во время путешествия можно будет не только ознакомиться с инженерными железнодорожными достопримечательностями Львова, но и полюбоваться живописными пейзажами ландшафтного парка «Знесенье» и прослушать произведения Кобзаря", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) в феврале 2014 года запускала ретро-поезд, который курсировал по субботам - 8, 15 и 22 февраля, а также в День святого Валентина - 14 февраля.

ЮЗЖД в 2013 году перевезла по Киеву в экскурсионном ретро-поезде 2290 пассажиров.