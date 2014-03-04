Приднепровская железная дорога в феврале отремонтировала 764 грузовых вагона

Об этом сообщили в пресс-службе дороги.

В частности, из них ПЖД капитально отремонтировала 16 вагонов, остальные 748 вагонов прошли деповский ремонт.

По данным пресс-службы, за указанный период в вагонном депо Батуринское и Нижнеднепровск-Узел отремонтировано по 140 вагонов, в депо Мудреное – 115, Пологи - 103, Джанкой – 137, Мелитополь – 68, Пятихатки – 51, Верховцево и Запорожье-Левое - по 5 вагонов.

Как сообщал УНИАН, в специализированных вагоноремонтных депо ПЖД в 2013 году было отремонтировано 11,8 тыс. грузовых вагонов.

В конце 2011 года «Укрзализныця» определила базовые ремонтные депо для государственных компаний, на баланс которых с начала 2012 года переданы грузовые полувагоны украинских железных дорог. Эти меры были приняты для создания специализированных оборудованных вагоноремонтных депо, концентрации финансового и кадрового потенциалов с целью содержания в надлежащем состоянии парка грузового подвижного состава.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.