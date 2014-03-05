Украинцам добавили три поезда к мартовским праздникам

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в период повышенного спроса на пассажирские перевозки на мартовские праздники назначила три дополнительных поезда, соединяющие столицу с Ужгородом, Ивано-Франковском и Николаевом, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, "Укрзализныця" назначила следующие поезда: № 207/208 по маршруту Киев - Ужгород, который будет отправляться из столицы 7 и 9 марта, а из Ужгорода 8 и 10 марта; № 217/218 сообщением Киев - Ивано-Франковск, который будет отправляться из Киева 7 и 9 марта, а из Ивано-Франковска 8 и 10 марта; № 209/210 по маршруту Киев - Николаев, который будет отправляться из столицы 7 и 11 марта, а из Николаева 6 и 10 марта.

"На все рейсы дополнительных поездов открыта предварительная продажа билетов. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и через онлайн-систему "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua", - сообщили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.