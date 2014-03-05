ЕБРР продолжит финансирование дорожных проектов Укравтодора

Об этом сообщил старший банкир ЕБРР Марк Магалецкий.

«У нас установились действительно партнерские отношение с Укравтодором и его нынешним главой Евгением Прусенко. В целом мы положительно оцениваем работу с "Укравтодором", ведь они полностью выполняют свои обязательства в рамках наших договоренностей. Поэтому, конечно же, финансирование дорожных проектов будет продолжено» - заявил господин Магалецкий.

Заявление банкира было сделано в связи с началом нового сезона ремонтных работ, которые по причине отсутствия бюджетных средств и возможных кадровых изменений находятся под угрозой срыва.