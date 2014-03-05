В депо Каховка за 13 лет отремонтировали 1,3 тыс. пассажирских вагонов

Работники пассажирского вагонного депо станции "Каховка" Одесской железной дороги (ОЖД) в период с 2001 по 2013 годы отремонтировали 1 300 вагонов, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, в депо было капитально отремонтировано 1 100 вагонов, а с продлением срока службы - 141 вагон; деповский ремонт прошли 59 вагонов.

Согласно сообщению, ремонт осуществляется в восьми основных ремонтных цехах: по ремонту колесных пар и роликовых подшипников, автосцепных устройств, редукторно-карданных приводов и тележек, холодильного оборудования, тормозного оборудования, гасителей колебаний, электрооборудования и аккумуляторных батарей.

Кроме того, при проведении ремонтных работ в депо Каховка организовано собственное производство около 200 наименований запчастей, которые депо также может производить в случае надобности для других предприятий ОЖД.

Как отметили в пресс-службе, коллектив вагонного депо станции "Каховка", который насчитывает 534 человека, постоянно наращивает объемы по ремонту плацкартных и купейных вагонов, ранее работники освоили ремонт вагонов-ресторанов, а также переоборудование вагонов-ресторанов в межобластные, в вагоны-тренажеры и вагоны-лаборатории.

Также сообщается, что с начала 2014 года в данном пассажирском вагонном депо капитально отремонтировано 16 вагонов.

"Коллектив депо добросовестно работает над совершенствованием ремонта и модернизации пассажирских вагонов для обеспечения комфорта и безопасности перевозки пассажиров железнодорожным транспортом... Все отремонтированные вагоны имеют современный интерьер - материалы и комплектующие соответствуют современным пожарным и санитарно-гигиеническим требованиям", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, вагоноремонтные предприятия Одесской железной дороги в 2013 году отремонтировали 8 289 грузовых вагонов, что меньше показателя 2012 года на 5,6%, однако на 24% больше плана.

В 2013 году Одесская железная дорога отгрузила и перевезла на 1% больше грузов, чем в 2012 году - около 30 млн тонн, а также отремонтировала и модернизировала 591,9 км путей и 31 железнодорожный переезд.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.