Приднепровская железная дорога сократила перевозку грузов на 5,5%

В частности, ПЖД перевезла во внутреннем сообщении 10,22 млн тонн грузов, а в экспортном - 6,69 млн тонн.

В феврале текущего года Приднепровская магистраль погрузила 8,31 млн тонн грузов, из них во внутреннем сообщении 5,06 млн тонн, в экспортном - 3,25 млн тонн.

По данным пресс-службы, в феврале ПЖД перевезла во внутреннем сообщении следующие виды грузов: железной и марганцевой руды - 2,7 млн тонн, каменного угля - 1,3 млн тонн, черных металлов - 178,8 тыс. тонн, строительных грузов - 151,3 тыс. тонн, продовольственных и сборных товаров - 146,9 тыс. тонн, промышленного сырья и формовочных материалов - 136,2 тыс. тонн, кокса - 89,4 тыс. тонн, цемента - 60,7 тыс. тонн, нефти и нефтепродуктов - 43,2 тыс. тонн, лома черных металлов - 37,4 тыс. тонн, зерна - 3,4 тыс. тонн.

Также сообщается, что в феврале Приднепровская магистраль отправила на экспорт следующие виды грузов: железной и марганцевой руды - 2 млн тонн, черных металлов - 859,8 тыс. тонн, строительных грузов - 144 тыс. тонн, продовольственных и сборных товаров - 142,3 тыс. тонн, зерна - 70,2 тыс. тонн, химических минеральных удобрений - 49,8 тыс. тонн, кокса - 12,4 тыс. тонн, промышленного сырья и формовочных материалов - 3,2 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в январе-феврале 2013 года увеличила перевозку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 4% - до 17,995 млн тонн.

ПЖД в 2013 году увеличила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 2,1% - до 117,457 млн тонн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров.

Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.