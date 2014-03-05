«Укрзализныця» в январе-феврале перечислила в бюджеты и целевые фонды 1,8 млрд грн

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

В частности, за указанный период "Укрзализныця" перечислила в государственный бюджет 464,2 млн грн, в местные бюджеты - 378,2 млн грн, в государственные целевые фонды - 998 млн грн.

По данным пресс-службы, за указанный период средняя заработная плата на железных дорогах Украины выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 18% - до 3894 грн.

"Это связано с тем, что железнодорожникам в прошлом году в два этапа повышали часовые тарифные ставки и должностные оклады - каждый раз на 5%, как предусмотрено финансовым планом "Укрзализныци", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, с 1 января 2014 года в очередной раз повысилась на 5% заработная плата для работников отрасли.

Также сообщается, что в 2013 году среди отраслей экономики по уровню заработной платы железнодорожная отрасль заняла 11-е место.

"Укрзализныця" своевременно и в полном объеме осуществляет уплату текущих налогов и обязательных платежей в бюджеты и государственные целевые фонды, начисленных по налоговым декларациям", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в 2013 году сократила отчисления в государственный бюджет и государственные целевые фонды по сравнению с 2012 годом на 7,3% - до 12,7 млрд грн.

Согласно исследованию Министерства доходов и сборов, «Укрзализныця» по итогам 2012 года вошла в пятерку крупнейших корпоративных налогоплательщиков в Украине.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.