Кабмин утвердил финплан Киевского метрополитена с убытком 725 млн грн

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план коммунального предприятия "Киевский метрополитен" на 2014 год с ожидаемым чистым убытком 724,91 млн грн, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Согласно сообщению, доходы метрополитена предусмотрены в размере 1,03 млрд грн, расходы - 1,75 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в 2013 году увеличило перевозку пассажиров по сравнению с 2012 годом на 1,8% - до 536,2 млн человек.

В 2013 году Киевский метрополитен увеличил чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 4,8% - до 362,1 млн грн.

Справка УНИАН. Киевский метрополитен имеет 3 действующие линии, суммарная эксплуатационная длина которых составляет около 69 км. К услугам пассажиров 52 станции с тремя пересадочными узлами. Парк пассажирских вагонов метрополитена насчитывает 794 единицы.

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