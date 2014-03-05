«Богдан» увеличил производство автомобилей почти в 5 раз

Один из крупнейших украинских производителей автомобилей - корпорация «Богдан» - в феврале текущего года нарастила объемы производства легковых автомобилей в 4,9 раза по сравнению с февралем 2013 года - до 673 единиц, сообщил УНИАН пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

"Впрочем, компания обеспокоена катастрофически низким уровнем загруженности завода и призывает новое правительство принять безотлагательные меры для активизации работы производственных компаний, разработать действенные программы и законы, направленные именно на поддержку внутреннего производства", - говорится в сообщении.

По словам Красули, в январе завод традиционно работал в режиме планового техобслуживания производственных линий.

Пресс-секретарь корпорации также сообщил, что «Богдан» будет настаивать на предоставлении отечественному автомобилестроению статуса отрасли приоритетного развития экономики.

Читайте такжеПродажи автомобилей в Украине сократились на 28%

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. С конца 2008 года корпорацию контролирует менеджмент «Богдана» и группа украинских банков.

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по выпуску автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.

«Богдан» 7 декабря 2013 года на заводе в Черкассах запустил линию по производству легковых автомобилей JAC, начав их серийное производство.

Корпорация по итогам 2013 года снизила объемы производства автомобилей всех видов на 99% по сравнению с 2012 годом - до 6,773 тыс. единиц.