Время движения поезда Киев - Трускавец сократят почти на час

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") с 30 марта 2014 года намерена сократить время движения поезда №49 по маршруту Киев - Трускавец почти на час, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"Для удобства пассажиров "Укрзализныця" скорректировала график движения поезда №49 Киев - Трускавец. Время пребывания в пути уменьшено на 48 минут", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, поезд, соединяющий столицу Украины с Трускавцом, будет отправляться из Киева в 21:06 и прибывать в Трускавец в 09:01, согласно действующему графику.

Вместе с тем, до 30 марта этот поезд будет курсировать по установленному графику: отправляться из Киева в 20:18 и прибывать в Трускавец в 9:01.

Как напомнили в пресс-службе, 15 февраля текущего года "Укрзализныця" уменьшила время в пути на 1 час и 48 мин. поезда №50 по маршруту Трускавец - Киев, который отправляется из Трускавца в 20:10 и прибывает в столицу в 7:15.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в период повышенного спроса на пассажирские перевозки на мартовские праздники назначила три дополнительных поезда, соединяющие столицу с Ужгородом, Ивано-Франковском и Николаевом.

Читайте такжеУкраинцам добавили три поезда к мартовским праздникам

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.