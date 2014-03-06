Морской профсоюз и работодатели транспорта отправили Кабмину предложения по развитию морской отрасли

Профсоюзы и работодатели транспорта рассчитывают на профессиональные и взвешенные действия профильного министерства и правительства, направленные на развитие отрасли.

В обращении, адресованном премьер-министру Арсению Яценюку, министру инфраструктуры Максиму Бурбаку и народным депутатам, ФРТУ и ПРМТУ выступают за реализацию морской реформы и искоренение коррупции, которая препятствует деятельности и развитию морской отрасли. В частности транспортники отмечают необходимость реализации инициатив по повышению инвестиционной привлекательности украинских портов, создание понятных условий для привлечения инвесторов, способствование комплексному подходу в развитии портовой инфраструктуры на основе действующего «Закона о портах Украины».

Как заявил председатель ФРТУ Орест Климпуш, «мы рассчитываем, что правительство и профильное министерство в открытом и прозрачном формате будут активно взаимодействовать с известными и авторитетными независимыми международными экспертными и общественными организациями по вопросам реформирования морской отрасли, привлечения частных инвестиций в портовую инфраструктуру».

По мнению отраслевых организаций, необходимо также разработать и принять ряд законопроектов. Речь идет, например, о законах «О водном транспорте», «О контейнерных перевозках», «Об искусственно созданных земельных участках на водных объектах в пределах акватории морских портов» и др. Также рекомендуется адаптировать национальное законодательство в области морского транспорта к мировым и европейским стандартам.

Профсоюзы и работодатели транспорта также выступают за устранение чрезмерного контроля и давления со стороны таможенных органов, экологических, зерновых и санитарных инспекций.

Неизменными остаются и требования обеспечения социальных стандартов, своевременной выплаты заработной платы и реализации мероприятий по обеспечению полной рабочей недели на предприятиях морского транспорта. Неукоснительное выполнение условий Отраслевого соглашения в сфере морского транспорта на 2013-2015 гг. также является необходимым условием развития отрасли. «В марте состоится заседание совместной рабочей комиссии представителей Министерства инфраструктуры, профсоюзов, ФРТУ, где мы планируем подытожить выполнение Отраслевого соглашения в сфере морского транспорта на протяжении 2-го полугодия 2013 года», - отметил председатель ПРМТУ Михаил Киреев.

Как считают профсоюзы и работодатели, реализация предложенных совместных инициатив будет способствовать преодолению кризисных явлений и системному реформированию портовой отрасли.

Справка: Федерация работодателей транспорта Украины и Профсоюз работников морского транспорта Украины являются крупнейшими отраслевыми объединениями. ПРМТУ охватывает около 90% от работающих на предприятиях разных форм собственности. ФРТУ - единственное репрезентативное объединения работодателей автомобильной, морской, авиационной и железнодорожной подотраслей. Предприятия, представленные в ФРТУ, насчитывают более 350 тыс. работников.