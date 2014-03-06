Железные дороги Украины в январе-феврале перевезли 53,5 млн тонн грузов

Железные дороги Украины в январе-феврале 2014 года погрузили 53,5 млн тонн грузов, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, за указанный период среднесуточная погрузка несущественно сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - на 0,7%, до 907,6 тыс. тонн, а среднесуточное количество груженных вагонов составило 14,15 тыс. вагонов.

Эксплуатационный грузооборот в январе-феврале сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2% - до 33,1 млн т/км нетто, в то время как транзитные перевозки увеличились на 0,4% - до 6,19 млрд т/км.

Пассажирооборот за отчетный период составил 5,71 млрд пасс./км, в частности, в дальнем сообщении - 3,15 млрд пасс./км, в пригородном - 2,56 млрд пасс./км.

По данным пресс-службы, "Укрзализныця" в январе-феврале отправила по расписанию 100% грузовых поездов, из них 98,9% поездов следовали по графику.

Как сообщал УНИАН, объем грузов, отгруженных и перевезенных железными дорогами страны в январе 2014 года, составил 32,68 млн тонн, что на 1,35% больше, чем за аналогичный период 2013 года.

В 2013 году «Укрзализныця» сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн, перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

Ведомство планирует в 2014 году увеличить перевозку грузов на 1,2% - до 447,006 млн тонн грузов.

В 2013 году "Укрзализныця" отправила по расписанию 100% грузовых поездов и 99,4% пассажирских, по графику следовали 98,8% грузовых поездов и 97,6% пассажирских поездов.