Глава "Укрзализныци" подал в отставку

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"Сергей Болоболин принял решение об отставке после общения с новым министром инфраструктуры Украины Максимом Бурбаком, который порекомендовал принять такое решение по причине политической целесообразности", - сообщили в пресс-службе.

При этом, как подчеркнули в пресс-службе, претензии к главе ведомства относительно выполнения им профессиональных обязанностей у Министерства инфраструктуры отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины во главе с премьер-министром Арсением Яценюком.

Справка УНИАН. Сергей Болоболин был назначен на должность гендиректора "Укрзализныци" в январе 2013 года.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.