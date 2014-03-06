Фонд госимущества Крыма сменил набсовет аэропорта "Симферополь"

Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно сообщению, прекращены полномочия главы набсовета Людмилы Ельцовой, а также членов набсовета Максима Шукаева, Ивана Ванханена, Виктора Чепурко и Евгения Плаксина.

Председателем наблюдательного совета избран глава республиканского комитета по охране окружающей среды Геннадий Нараев. Его заместителем назначен первый замглавы Совета министров АРК Сергей Донич.

При этом количество членов набсовета было увеличено с четырех до семи.

Согласно сообщению, новыми членами были избраны депутат Верховного Совета АРК Алексей Тихомиров, глава республиканского комитета по транспорту и связи Юрий Шевченко, замначальника главного управления Министерства доходов и сборов в АРК Сергей Крюков, замглавы фонда имущества АРК Надежда Клипа, замначальника отдела корпоративного управления и банкротства фонда госимущества АРК Наталья Сметанюк, глава профсоюзного комитета аэропорта Александр Волочай, замгендиректора по особо важным полетам аэропорта Николай Турков.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества Автономной Республики Крым назначил исполняющим обязанности главы правления - гендиректора международного аэропорта «Симферополь» Евгения Плаксина, который ранее занимал должность директора по производству аэропорта.

Справка УНИАН. ПАО «Международный аэропорт «Симферополь» - ведущее предприятие авиатранспортного комплекса АР Крым и один из крупнейших аэропортов Украины. Аэропорт расположен в 11 км от города Симферополя.

Длина взлетно-посадочной полосы (ВПП) составляет 3706 метров, что позволяет принимать воздушные суда всех типов (категорий A, B, C, D, E).

Из аэропорта «Симферополь» выполняются регулярные и чартерные рейсы более чем в 70 городов Украины, СНГ и дальнего зарубежья.

Международный аэропорт «Симферополь» в 2013 году увеличил пассажиропоток на 8,1% по сравнению с 2012 годом - до 1,204 млн пассажиров.

Аэропорт «Симферополь» по итогам 2013 года сократил чистую прибыль по сравнению с 2012 годом в 3,5 раза - до 16,56 млн грн с 57,461 млн грн в 2012 году.

Читайте такжеВоздушное пространство над аэропортом «Симферополь» закрыто