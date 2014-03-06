На руководство Укрзализныци оказывается политическое давление , - администрация

Об этом сказано на официальном сайте «Укрзализныци»

Согласно размещенной на сайте информации, заявление о давлении на руководство «Укрзализныци» сделал начальник Главного управления кадров и социальной политики Укрзализныци Михаил Головацкий, котому поступают звонки от неизвестных лиц с требованиями заставить руководителей железных дорог написать заявления об отставке.

« Хочу подчеркнуть , что железнодорожная отрасль является стратегически важной для Украины , и возглавлять ее должны профессионалы , которые имеют значительный опыт работы в отрасли и весомый авторитет среди почти четырёхсоттысячного трудового коллектива», - цитирует сайт «Укрзализныци Головацкого.

По словам начальника Главного управления кадров, руководители железных дорог и отдельных ее структурных подразделений работали в области десятилетиями , несмотря на смены правительств и президентов , и всегда остаются вне политики.

«Мы постоянно боремся с попытками политиков использовать железную в скандалах и интригах и всегда ставим интересы всего общества выше политические игрища . Процесс , который происходит сейчас , можем назвать рейдерством по политическим мотивам » , - сообщил Михаил Головацкий .

Как сообщал УНИАН, 6 марта Генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") Сергей Болоболин подал заявление об отставке.

При этом, как подчеркнули в пресс-службе, претензии к главе ведомства относительно выполнения им профессиональных обязанностей у Министерства инфраструктуры отсутствуют. 27 февраля Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины во главе с премьер-министром Арсением Яценюком.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.