Юго-Западная железная дорога запустит экскурсионный ретро-поезд по Киеву

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, ретро-поезд, в состав которого входит три вагона, а также вагон-ресторан, будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 14:23 и возвращаться обратно в 16:44.

"Экскурсия длится около двух часов и сопровождается интересными рассказами об истории и сегодняшнем дне Юго-Западной магистрали", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, во Львове 5 марта 2014 года, к 200-летию со дня рождения выдающегося украинского поэта и писателя Тараса Шевченко, курсировал экскурсионный ретро-поезд.

Ранее ЮЗЖД запускала ретро-поезд по Киеву 5, 6 и 7 января, 8 и 9 марта 2013 года, а также8, 14, 15, 22 февраля 2014 года.

ЮЗЖД в 2013 году перевезла 2290 пассажиров по Киеву в экскурсионном ретро-поезде.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.