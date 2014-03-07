Депутат предлагает публично обговорить кандидатуру на пост главы "Укрзализныци"

Об этом говорится в заявлении депутата, текстом которого располагает УНИАН.

"Я хочу предложить, чтобы кандидат на должность руководителя "Укрзализныци" публично представил на открытом заседании (с широким привлечением представителей общественного сектора) парламентского подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта собственную концепцию развития отрасли", - говорится в заявлении Остапчука.

По его словам, новый руководитель "Укрзализныци" должен быть профессионалом, поскольку эффективная работа ведомства более чем на 90% зависит от качества управления, и в этой связи депутат считает, что глава должен поставить перед собой задачу искоренить любые проявления коррупции в ж/д отрасли.

"Мы не можем допустить, чтобы революционной ситуацией воспользовались для того, чтобы поставить руководить "Укрзализныцей" очередного учителя физкультуры. Это может не только вызвать коллапс отрасли, но и существенно повысить вероятность возникновения аварийных ситуаций при железнодорожных перевозках, что будет представлять угрозу жизни и здоровью граждан", - сказано в заявлении депутата.

При этом Остапчук выразил надежду, что при условии честной и профессиональной работы железнодорожная отрасль может стать локомотивом успешных реформ в Украине, и в этой связи, по его мнению, первые ощутимые результаты работы будут видны уже через несколько месяцев.

Как сообщал УНИАН, 6 марта генеральный директор "Укрзализныци" Сергей Болоболин подал заявление об отставке после общения с новым министром инфраструктуры Украины Максимом Бурбаком, "который порекомендовал принять такое решение по причине политической целесообразности". Болоболин был назначен на должность гендиректора "Укрзализныци" в январе 2013 года.

Вместе с тем, начальник главного управления кадров и социальной политики ведомства Михаил Головацкий заявил о попытках политического давления с целью увольнения по собственному желанию начальников всех шести железных дорог страны, входящих в состав "Укрзализныци".

27 февраля 2014 года Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Арсением Яценюком.

Справка УНИАН. Остапчук Виктор Николаевич является главой подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и связи.

23 февраля 2014 года Остапчук вышел из фракции Партии регионов и в настоящее время является внефракционным депутатом.