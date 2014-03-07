Туркменистан продлил действия квот на перевозки для Украины

Министерство автомобильного транспорта Туркменистана продлило срок действия квоты разрешений 2014 года для осуществления перевозок грузов украинскими перевозчиками автомобильным транспортом в Туркменистан или прохождения транзитом по его территории до 31 января 2015 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Также Министерство инфраструктуры Украины напоминает, что при въезде на территорию и прохождении транзитом по территории этого государства с владельцев автотранспорта иностранных государств взимаются такие сборы и платежи: сбор за въезд и следование транзитом, сбор за страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств перед третьими лицами на срок пребывания на территории Туркменистана, сбор за таможенное оформление транзитных товаров, сбор за проведение работ по дезинфекции автотранспортных средств, сбор за разницу в стоимости топлива с владельцев автотранспортных средств иностранных государств.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины договорилось с турецкими коллегами об увеличении квоты разрешений Турции для украинских автомобильных перевозчиков на 2014 год.

Министерство инфраструктуры Украины получило более 1,2 тыс. заявок на участие в распределении разовых разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок в 2014 году.

Мининфраструктуры совместно с Ассоциацией международных автоперевозчиков (АсМАП) планирует разработать механизм контроля выдачи, использования и возврата разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок.

Министерство также намерено инициировать введение безразрешительной системы осуществления международных перевозок с Польшей, Финляндией, Турцией, Словакией, Румынией, Латвией, Грузией и Арменией.

Справка УНИАН. Разрешение (autorisation) на международные автомобильные перевозки - это документ, который выдается Министерству инфраструктуры Украины иностранным государством для выдачи его перевозчику Украины с целью въезда украинского автотранспортного средства на территорию того государства, которое его предоставило.

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