В железнодорожной отрасли Украины работают свыше 125 тыс. женщин

Согласно сообщению, на железных дорогах и предприятиях железнодорожного транспорта женщины осваивают преимущественно такие профессии как бухгалтер, экономист, билетный кассир, телефонист, телеграфист и коммерческий агент.

Вместе с тем, в железнодорожной отрасли ежегодно осуществляется комплекс мер по улучшению условий труда женщин, в частности, по уменьшению запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны (рабочих мест), по созданию нормального температурного режима на рабочих местах, по повышению уровня освещения рабочих мест, уменьшению уровня шума и вибрации на рабочих местах, механизации и автоматизации работ, созданию новых санитарно-бытовых помещений, проведению ремонта и реконструкции действующих санитарно-бытовых помещений, подготовке пунктов обогрева работников к работе в зимний период.

Кроме того, согласно приказу Министерства здравоохранения, на железных дорогах Украины запрещено применение труда женщин в тяжелых условиях. Поэтому на железных дорогах Украины женщины не работают электромонтерами контактной сети, машинистами и помощниками машиниста, монтерами пути, проводниками по сопровождению грузов на открытом подвижном составе, регуляторами скорости движения вагонов, составителями и помощниками составителя.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в 2013 году трудоустроила 2631 молодого специалиста на предприятиях железнодорожного транспорта Украины.

По состоянию на 1 января 2014 года, количество работников предприятий железнодорожного транспорта составило около 340 тыс. человек, из них 37,8% женщин, 35,5% - молодых специалистов в возрасте до 35 лет, 1,5% - лиц пенсионного возраста, 17,1% - работников с полным высшим образованием и 22% - сотрудников с неполным и базовым высшим образованием.

В 2012 году в железнодорожной отрасли благодаря проведенным мероприятиям улучшены условия труда 28 696 женщинам.