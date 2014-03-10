Toyota инвестирует $48 млн в проект на территории Йемена
Крупнейший в мире производитель автомобилей, японский концерн Toyota инвестирует 48 млн долларов в проект на территории Йемена.
Договор, подписанный между йеменскими властями и автоконцерном, предусматривает аренду земли площадью 100 тысяч квадратных метров в свободной экономической зоне в южном портовом городе Аден, передало 10 марта йеменское государственное информационное агентство Saba, пишет ИТАР-ТАСС.
На этой территории Toyota построит несколько ангаров для хранения автомобилей и запчастей, а также крупные ремонтные мастерские.
Обозначенная сумма - 48 млн долларов - должна быть реализована уже в первый год осуществления проекта, которое начнется в начале следующего месяца.
По словам управляющего свободной экономической зоны Адена Абдельджалиля аш-Шааби, проект Toyota - один из крупнейших в истории аденского региона, который "будет способствовать увеличению налоговых поступлений в местный бюджет, послужит развитию инфраструктуры порта и значительно увеличит число новых рабочих мест для местных жителей".
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