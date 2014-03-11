Железнодорожное движение между Украиной и Беларусью осуществляется по графику
10:49, 11 марта 2014Транспорт/Связь
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Движение поездов в направлении Украины осуществляется согласно графику, без каких-либо изменений.
Продажа билетов на поезда не приостанавливалась
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.
«Продажа билетов на все поезда, курсирующие из Беларуси в Украину, включая Крым, и в обратном направлении, не приостанавливалась и также производится в штатном режиме», - говорится в сообщении.
В настоящее время курсирует 11 пар международных поездов формирования БЖД, которые связывают Беларусь со столицей Украины и ее крупными административными и региональными центрами.
Кроме того, через Беларусь следуют транзитные составы из Кишинева, Киева, Одессы и Днепропетровска в Санкт-Петербург.
Как сообщал УНИАН, с 25 февраля было приостановлено движение автобусов из Минска в Киев.
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