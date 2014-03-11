Железнодорожное движение между Украиной и Беларусью осуществляется по графику

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.

«Продажа билетов на все поезда, курсирующие из Беларуси в Украину, включая Крым, и в обратном направлении, не приостанавливалась и также производится в штатном режиме», - говорится в сообщении.

В настоящее время курсирует 11 пар международных поездов формирования БЖД, которые связывают Беларусь со столицей Украины и ее крупными административными и региональными центрами.

Кроме того, через Беларусь следуют транзитные составы из Кишинева, Киева, Одессы и Днепропетровска в Санкт-Петербург.

Как сообщал УНИАН, с 25 февраля было приостановлено движение автобусов из Минска в Киев.