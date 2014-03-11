Киевский метрополитен собирается привлечь кредит на 70 млн грн

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило тендер на привлечение кредитной линии в размере 70 млн грн, говорится в сообщении предприятия, опубликованном на сайте «Государственные закупки».

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Согласно тендерной документации, предприятие намерено привлечь кредит сроком на 2 года.

Конечный срок подачи предложений на участие в конкурсе - 10 апреля 2014 года.

В то же время, в тендерной документации предприятие не указывает целей привлечения заемных средств.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" увеличило чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 4,8% - до 362,1 млн грн.

Киевский метрополитен в 2013 году увеличил перевозку пассажиров по сравнению с 2012 годом на 1,8% - до 536,2 млн человек.

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план коммунального предприятия "Киевский метрополитен" на 2014 год с ожидаемым чистым убытком 724,91 млн грн.

Справка УНИАН. Киевский метрополитен имеет 3 действующие линии, суммарная эксплуатационная длина которых составляет около 69 км. К услугам пассажиров 52 станции с тремя пересадочными узлами. Парк пассажирских вагонов метрополитена насчитывает 794 единицы.