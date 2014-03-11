В "Укрзализныце" объяснили задержку поездов в крымском направлении 10 марта

Задержка поездов в крымском направлении - от часа до 2,5 часов - 10 марта текущего года была обусловлена повреждением контактной сети, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

"Из-за обрыва консоли контактного провода на направлении Сальково - Сиваш, который произошел 10 марта в 13:12, поезда по нечетному пути курсировали с отставанием от графика движения от одного часа до 2,5 часов", - говорится в сообщении.

В частности, следуя по вышеуказанному направлению, машинист пассажирского поезда №53 по маршруту Пермь - Симферополь, заметив препятствие для движения, применил экстренное торможение, однако избежать повреждения двух токоприемников не удалось, в результате чего поезд был задержан на 2 часа и 18 мин.

Кроме того, также в пути были задержаны следующие поезда: электропоезд №6623 сообщением Новоалексеевка - Симферополь - на 2 часа и 35 мин., пассажирский поезд №97 по маршруту Москва - Керчь - на час и 5 мин., грузовой поезд - на 2 часа и 19 мин.

"Железнодорожники устранили нарушения в работе контактной сети, движение поездов на участке Сальково - Сиваш осуществляется в обычном режиме. "Укрзализныця" просит извинения за временные неудобства", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 2 марта на железнодорожном перегоне Буялык - Черноморская участка Колосовка - Одесса из-за схождения вагона грузового поезда были задержаны более чем на час пассажирские и грузовые поезда в одесском направлении.