Железные дороги планируют проложить свыше 322 км бесстыкового пути

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

"В 2014 году "Укрзализныця" будет продолжать ремонт пути. В частности, запланировано реконструировать 322,4 км магистралей с укладкой удлиненных рельсов бесстыкового пути", - говорится в сообщении.

В частности, наибольший объем реконструкции пути запланирован на текущий год на Юго-Западной железной дороге - 77 км. Далее следуют Приднепровская магистраль, которая намерена реконструировать 61,6 км, Донецкая - 59,96 км, Одесская - 55,6 км, Южная - 46 км, Львовская - 23,3 км.

Как напомнили в пресс-службе, ежегодная потребность финансирования путевой инфраструктуры железных дорог составляет 6,8 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в 2014 году планирует модернизировать и капитально отремонтировать 667,1 км пути на сумму 1,74 млрд грн, в частности, капитально отремонтировать 341,4 км пути на сумму 542,2 млн грн, а также увеличить объемы модернизации пути с укладкой удлиненных рельсов без стыков по сравнению с 2013 годом на 18% - до 325,7 км на сумму 1,2 млрд грн.

Ведомство в рамках подготовки путевого хозяйства к летнему сезону планирует реконструировать и отремонтировать 355 км железнодорожных путей.

Фактическая стоимость модернизации 1 км верхней конструкции пути в 2013 году составила 3,8 млн грн, ориентировочная стоимость строительства 1 км железнодорожных путей составляет 10 млн грн, а необходимая годовая сумма на содержание инженерных сооружений - около 470 млн грн.

Справка УНИАН. Эксплуатационная протяженность главных железнодорожных путей Украины составляет 21 640,4 км, из них 74% - бесстыковые пути.

Всего на железных дорогах Украины находится 19 407 инженерных сооружений, из которых 7 813 мостов, 101 автопутепровод, 44 железнодорожных тоннеля, 10 948 водопропускных труб.