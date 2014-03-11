"Боевики Аксенова" захватили здание Крымской дирекции ж/д перевозок

"Сегодня около 9:30 в админздание Крымской дирекции ж/д перевозок вошли примерно полсотни человек, невооруженных, в камуфляжной форме с нашивками "Народная самооборона". Среди этих людей были также представители Совета министров АРК, в том числе депутат Верховного Совета Крыма Андрей Каракулькин. Эти люди заняли место у дверей кабинетов, производственных помещений, а также у поста охраны", - сообщили УНИАН в пресс-службе Приднепровской железной дороги.

Кроме того, народная самооборона объявила о проведении в 12:30 собрания трудового коллектива, где должна обсуждаться новая кандидатура на должность начальника Крымской дирекции ж/д перевозок, которого якобы назначил нелегитимный глава Совета министров АРК Сергей Аксенов.

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При этом в пресс-службе подчеркнули, что пока эти люди не препятствуют работе железнодорожников, но, в то же время, в здание пускают с требованием предъявить удостоверение железнодорожника, однако цель этой дополнительной меры контроля непонятна, поскольку в здании постоянно дежурит охрана самого предприятия, которая осуществляет пропуск работников исключительно по удостоверениям.

Как сообщал УНИАН, парламент АРК 6 марта принял решение о присоединении Крыма к РФ и перенес с 30 на 16 марта референдум с двумя вопросами: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?».

Власти Украины и мировые лидеры считают референдум неконституционным. Референдум признает лишь официальная Москва.