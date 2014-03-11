Украинские импортеры автомобилей сокращают заказы

Украинские автоимпортеры сокращают заказы автомобилей на заводах-производителях в связи с ситуацией в Украине и АР Крым, сообщил на своей странице в Facebook глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

По его словам, заказанные ранее автомобили импортерам приходится выкупать.

"Заказанные ранее авто импортеры сейчас выкупают (их никуда не денешь, т. к. изготовлены для Украины - пакет: плохие дороги, защита и т.д.), но все корректируют в сторону уменьшения новые заказы авто на заводах", - сообщил Назаренко.

Он также подтвердил информацию о вывозе автоимпортерами из АР Крым непроданных автомобилей.

Как сообщал УНИАН, глава ВААИД Олег Назаренко ухудшил прогноз по ситуации на авторынке в 2014 году, отметив сокращение его на 20-25%.

По данным ассоциации автопроизводителей "Укравтопром", продажи автотранспортных средств всех типов в Украине в январе-феврале текущего года сократились на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 32,535 тыс. штук.



