На железных дорогах Украины в январе-феврале произошло 16 ДТП

В частности, 12 происшествий произошли на железнодорожных переездах, 4 - на путях вне переездов.

Согласно сообщению, в ДТП за указанный период погибли 14 человек и 9 были травмированы.

"По сравнению с соответствующим периодом 2013 года количество транспортных происшествий увеличилось на 4 случая, количество погибших увеличилось на 14 человек, а количество травмированных - на 7", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, "Укрзализныця" за указанный период отмечает рост случаев незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта по сравнению с аналогичным периодом 2013 года с 27 до 50 случаев.

"С целью уменьшения количества ДТП "Укрзализныця" постоянно работает над модернизацией железнодорожных переездов. Активизация работ железнодорожников по безопасности переездов, которая приходится на последние три года, дала соответствующие последствия, однако усилий железнодорожников недостаточно: в совершении ДТП на 100% виноваты водители автотранспорта, которые грубо нарушают правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2013 году количество дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных путях и переездах увеличилось по сравнению с 2012 годом на 4,5% - до 93 случаев, из них 83 произошли на переездах, 10 - на путях вне переездов, в результате чего погибли 23 человека и 27 были травмированы.

«Укрзализныця» ежегодно выделяет свыше 40 млн грн на оборудование железнодорожных переездов дополнительными средствами безопасности движения и еще около 300 млн грн на их содержание.

В 2011-2013 годах железные дороги страны капитально отремонтировали 115 переездов, а также оборудовали автоматической светофорной сигнализацией 32 комплекса пересечения путей.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 5422 железнодорожных переезда. В частности, оборудованных автоматической переездной сигнализацией - 4168, переездов с дежурным - 1497, переездов с дежурным, которые также оборудованы автоматической переездной сигнализацией, - 1468.