Поезда из столицы в Крым курсируют в штатном режиме

"Юго-Западная железная дорога продолжает работать в штатном режиме, в частности, осуществлять движение поездов в крымском направлении и обратно. Сейчас перевозки осуществляются в соответствии с графиком движения и без сбоев", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, ЮЗЖД ежедневно отправляет четыре пары поездов в Крым, два из которых формируются в Киеве. Кроме того, по территории Юго-Западной магистрали в данном направлении курсируют три транзитных поезда.

По данным пресс-службы, в феврале в кассах и с помощью системы предварительного бронирования было реализовано 84 293 билета в крымском направлении. На период с 12 по 14 марта на поезда в Крым в свободной продаже остается 2218 билетов.

"Железнодорожники постоянно осуществляют мониторинг количества пассажиров, что позволяет оперативно удовлетворять спрос на билеты. Работники Юго-Западной железной дороги прилагают все усилия, чтобы обеспечить бесперебойную работу железнодорожной инфраструктуры, подвижного состава и безопасные перевозки пассажиров и грузов", - подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») 9 марта 2014 года приостановила предварительную продажу билетов на ближайшие даты на поезда в Крым, при этом движение поездов в этом направлении осуществлялось в соответствии с расписанием. Несколько позже ведомство возобновило предварительную продажу билетов, объяснив временную приостановку сбоями в автоматизированной системе продаж проездных документов.