На Приднепровской железной дороге сократился непроизводственный травматизм

В частности, сократилось количество травм со смертельным исходом по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 42,9% - до 8 случаев с 14.

Согласно сообщению, в феврале ПЖД зафиксировала 11 травм, не связанных с производством, из них 5 - со смертельным исходом.

«За два месяца пострадало 6 женщин (без смертельного исхода), мужчин за этот период травмировались значительно больше - 10 человек, из которых 8 - со смертельным исходом", - отметили в пресс-службе.

Наиболее частые причины травмирования - хождение по железнодорожным путям, а также прохождение через пути в неустановленных местах или перед приближающимся поездом.

В этой связи, с целью предупреждения таких случаев Приднепровская магистраль проводит ряд организационно-технических мероприятий, в частности, регулярно оповещает пассажиров на вокзалах и станциях по громкой связи о правилах безопасности на ж/д объектах, прибытия-отправления подвижного состава и маневровых работ; ремонтирует железнодорожные переезды, приборы внешнего освещения станций и посадочные платформы, а также в местах пересечения путей автотранспортом и пешеходами устанавливает информационные стенды предупредительного содержания.

А для предупреждения случаев травмирования посторонних лиц, в первую очередь, несовершеннолетних, ПЖД проведет месячник профилактическо-разъяснительной работы среди школьников учебных учреждений, расположенных вблизи железнодорожных путей.

Как сообщал УНИАН, на Приднепровской железной дороге в январе 2014 года непроизводственный травматизм сократился по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 54,6% - до 5 случаев с 11.

В 2013 году на станциях и перегонах ПЖД в 2013 году уровень непроизводственного травматизма сократился по сравнению с 2012 годом на 1,6% - до 126 случаев.

Приднепровская железная дорога в 2013 году перевезла в дальнем сообщении 21,67 млн пассажиров.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.