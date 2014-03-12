МАУ отменила рейсы в Симферополь

Крупнейший авиаперевозчик Украины авиакомпания «Международные авиалинии Украины» объявил об отмене ряда рейсов по маршруту Киев – Симферополь, запланированных на 12 марта. Об этом говорится на корпоративной странице МАУ в социальной сети Facebook.

«По информации, полученной от аэропорта «Симферополь», рейсы авиакомпании МАУ не могут быть приняты в аэропорту «Симферополь» в связи с ограничением воздушного движения, - говорится в заявлении авиакомпании. – По этой причине авиакомпания МАУ вынуждена отменить следующие рейсы, запланированные на 12 марта 2014 года: PS 062 Симферополь – Киев; PS 065 Киев – Симферополь; PS 064 Симферополь – Киев».

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Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более, чем 3000 городов мира.

По итогам 2013 года МАУ увеличила пассажиропоток на 64% - до 4,6 млн пассажиров, несколько превысив первоначальный план роста пассажироперевозок на 2013 год в 60%.