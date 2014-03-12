"Укрзализныця" за год зафиксировала 757 случаев непроизводственного травматизма

На станциях и перегонах железных дорог Украины в 2013 году уровень непроизводственного травматизма увеличился по сравнению с 2012 годом на 0,4% - до 757 случаев с 754, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") со ссылкой на Главное управление охраны и организации труда ведомства.

В частности, за указанный период ведомство зафиксировало 462 случая травм со смертельным исходом, что на 22 случая меньше показателя 2012 года.

Вместе с тем, в "Укрзализныце" обеспокоены случаями роста травмирования детей в возрасте до 16 лет, так в прошлом году травмировались 33 человека против 20 в 2012 году.

"Анализ непроизводственного травматизма свидетельствует о том, что большинство случаев произошли вследствие нарушения правил поведения граждан на железнодорожном транспорте. Более 70% случаев травмирования граждан на ж/д транспорте в 2013 году произошло из-за перехода пути в неустановленных местах и хождения по путям", - отметили в пресс-службе.

Так, за указанный период во время перехода путей в неустановленных местах травмировались 285 человек, а во время хождения по путям - 250 человек.

Кроме того, наиболее распространенными нарушениями, несущими угрозу жизни и здоровью граждан, являются также нахождение на достаточно близком расстоянии к пути или платформе во время прохождения поезда, ДТП на переездах, поражение электрическим током, посадка и высадка граждан на ходу поезда.

В этой связи, с целью предупреждения таких случаев "Укрзализныця" проводит ряд организационно-технических мероприятий, в частности, осуществляет информационно-разъяснительные работы среди населения о необходимости соблюдения правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта, а также осуществляет контроль за соблюдением этих правил.

Так, в 2013 году железнодорожники совместно с представителями ГАИ провели около 4 тысяч рейдов, во время которых проверили соблюдение водителями автотранспорта правил проезда на железнодорожных переездах. Также работники военизированной охраны задержали 9 тыс. посторонних лиц за хождение по путям и проезд в грузовых поездах, из них более 6,5 тыс. человек были привлечены к административной ответственности.

Кроме того, в прошлом году "Укрзализныця" провела около 5 тыс. проверок уровней освещения территорий станций и маршрутов прохождения пассажиров; капитально отремонтировала 93 переезда; улучшила видимость более чем на ста переездах путем расчистки лесонасаждений; отремонтировала почти 120 пешеходных дорожек на переездах, более 300 подъездов и подходов к ним, более 280 пассажирских платформ, перронов и переходных настилов; отремонтировала и заменила 140 настилов пешеходных мостов и тоннелей; оградила более 40 объектов территорий станций, депо и дистанций; установила около тысячи дополнительных информационных стендов предупредительного содержания и указателей безопасного прохода.

"Такая работа на железных дорогах Украины продолжается и в этом году", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, на железных дорогах Украины в январе 2014 года непроизводственный травматизм сократился по сравнению с аналогичным месяцем 2013 года на 21,5% - до 51 случая с 65.

В Украине в 2013 году количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных путях и переездах увеличилось по сравнению с 2012 годом на 4,5% - до 93 случаев, из них 83 происшествия произошли на переездах, 10 - на путях вне переездов, в результате чего погибли 23 человека и 27 были травмированы.